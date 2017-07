Elise Mertens naar derde ronde in dubbelspel

Bewerkt door: PL

Wimbledon Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de derde ronde van het dubbelspel op Wimbledon.

Aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs versloeg de 21-jarige Mertens de Oekraïners Nadiia Kichenok en Olga Savchuk. Het werd 6-4, 6-4 na 1u28'.



Om door te stoten naar de kwartfinales moeten Mertens en Schuurs voorbij de Australiërs Ashleigh Barty en Casey Dellacqua of de Taiwanees-Japanse combinatie Chia-Jung Chuang en Misaki Doi.



In het enkeltoernooi werd Elise Mertens (WTA 54) op het gras in Londen in de eerste ronde uitgeschakeld door de Amerikaanse Venus Williams (WTA 11).