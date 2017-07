Tennisser verkoopt ballenjongen bodycheck op Wimbledon (en dat doet hij niet ongestraft)

TL

7/07/17 - 14u18

Mannarino liep vol tegen de ballenjongen aan. © kos.

video Adrian Mannarino (ATP 51) knokte zich gisteren in vijf sets voorbij de Japanner Yuichi Sugita (ATP 44) naar de derde ronde op Wimbledon. De 29-jarige Fransman liet zich tijdens die partij echter ook in negatieve zin opmerken toen hij een ballenjongen aan het net trakteerde op een stevige bodycheck.

De charge die hij op het einde van de derde set verkocht was niet bewust volgens Mannarino. Maar daar dacht scheidsrechter Marijana Veljovic toch anders over. Ze gaf de Fransman, wiens protest niets opleverde, een strafpunt.



Die sanctie had echter geen zware gevolgen voor Mannarino, want hij kon zich plaatsen voor de derde ronde. Daarin neemt hij het op tegen zijn landgenoot Gaël Monfils (ATP 14).