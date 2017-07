Flipkens met zelfspot na puike match tegen nummer één Kerber: "Zal een teken zijn dat ik te oud ben"

Door: redactie

6/07/17 - Bron: Belga

Kirsten Flipkens (WTA 88) is er niet in geslaagd te stunten tegen topreekshoofd Angelique Kerber (WTA 1). In de tweede ronde verloor onze landgenote op Court 1 in twee sets van de nummer een van de wereld. Het werd tweemaal 7-5.

© photo news. Er had misschien wel meer ingezeten voor de 31-jarige Flipkens toen ze met 5-3 aan de leiding ging in de eerste set en in het slot van de tweede set nog van 3-5 kon terugkomen naar 5-5. "Daar lagen zeker kansen. Het hing echt af van twee of drie punten. Ik denk dat ik had kunnen winnen, want zonder mijn pijnlijke elleboog had ik, denk ik, nog twintig procent beter kunnen zijn op fysiek vlak. Het zal een teken zijn dat ik oud ben", vertelde Flipkens met de nodige zelfspot.



"Ik ben 31 jaar oud en dan moet je roeien met de riemen die je hebt. In de eerste set ging ik aan de leiding met 5-3 en in de tweede set had ik met 4-0 voor kunnen staan in plaats van dat het 2-2 werd. Ik dacht ook dat ze mij meer onder druk zou zetten, maar ze speelde heel traag. Het was zoals een schaakspel en ze heeft me geen cadeau's gegeven." © reuters.

Flipkens had voor een heuse verrassing kunnen zorgen indien ze de Duitse nummer een van de wereld naar huis had gekegeld. Drie jaar geleden keken beide speelsters elkaar voor het laatst in de ogen, net als donderdag was dat op Wimbledon. Ook toen trok de Duitse aan het langste eind.



"We kennen elkaar al sinds de junioren. Ze vertelde mij dat ik heel goed gespeeld heb en ik wenste haar veel succes voor het vervolg van het toernooi. Als ze het toernooi over tien dagen wint, zal ik toch kunnen zeggen dat ik tegen de latere winnares verloren heb. Ik ben tevreden met het niveau dat ik hier bereikt heb. Ik heb mooie dingen laten zien, zeker aan het net. Ik heb me goed geamuseerd. En het publiek ook, denk ik. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst. Met 7-5, 7-5 verliezen tegen de nummer een van de wereld is zeker geen schande. Ik verlies liever zo dan met 6-1, 6-1." © photo news.