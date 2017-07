"Help me, alstublieft!": Mattek-Sands schreeuwt het uit nadat ze horrorblessure oploopt op Wimbledon

Door: redactie

6/07/17 - 18u18

Cirstea probeerde haar opponente te helpen. © rv.

video De Amerikaanse tennisster Bethanie Mattek-Sands heeft een zware knieblessure opgelopen op Wimbledon. De 32-jarige nummer 103 van de wereld nam het op tegen de Roemeense Sorana Cirstea, maar tijdens dat duel sloeg het noodlot toe.

Mattek-Sands, die de eerste set had gewonnen met 4-6, ging in de tweede set tegen de grond toen ze wilde oprukken naar het net. De Amerikaanse bleef op de grond liggen en schreeuwde het uit van de pijn. "Help me, alstublieft!", klonk het onder meer. Cirstea ging als eerste kijken of ze kon helpen en nadien kwamen ook de dokters op het terrein. Zij behandelden de Amerikaansen minutenlang, waarna ze werd afgevoerd.