Medvedev moet boeten voor muntjes gooien naar scheidsrechter

De Rus Daniil Medvedev (ATP 49) is vandaag bestraft door de Internationale Tennisfederatie (ITF) voor zijn onsportief gedrag in de tweede ronde van Wimbledon. Na afloop van zijn verloren partij tegen Ruben Bemelmans (ATP 124) gooide Medvedev enkele munten richting scheidsrechter Alves. Voor dat gebaar krijgt hij nu een boete van 12.700 euro.

De 21-jarige Rus bood nadien op de persconferentie zijn verontschuldigingen aan. "Ik wou niet insinueren dat de scheidsrechter partijdig of corrupt was", liet Medvedev optekenen.



Ook de Australiër Bernard Tomic (ATP 59) kreeg een boete. Hij gaf na zijn partij tegen de Duitser Mischa Zverev (ATP 30) aan de pers mee dat hij een blessure had geveinsd tijdens de partij "omdat hij zich verveelde". Tomic moet 13.000 dollar ophoesten.