Du jamais vu in Londen: liefst acht opgaves in eerste ronde (en dus wordt debat rond prijzengeld aangewakkerd)

6/07/17 - 14u36 Bron: RMC, 7sur7

Ook deze Nick Kyrgios gaf er al snel de brui aan. © photo news.

video Het is een record: acht spelers die opgaven in hun eerste ronde op Wimbledon. De supporters, die al af te rekenen kregen met lange wachtrijen en ticketprijzen die de pan uitswingen (een kaartje kost meer dan 60 euro), zijn er allerminst tevreden mee, maar ook bij de spelers en speelsters zelf klinkt er kritiek. In die mate zelfs dat het debat over prijzengeld op de grandslams terug wordt aangewakkerd.

Such a shame in #Wimbledon. Two days queuing to see two retirements. #Djokovic #Federer pic.twitter.com/s25V28rMq9 — Nicola Michielon (@NicolaMichielon) Tue Jul 04 00:00:00 MEST 2017 De eerste ronde op Wimbledon wordt geteisterd door "verwachte opgaves die een ware plaag aan het worden zijn in het tennis", zo schrijft het Franse medium RMC. In amper 48 uur tijd gaven Nick Kyrgios, Denis Istomin, Viktor Troicki, Alexandr Dolgopolov, Janko Tipsarevic, Feliciano López, Martin Klizan en Anastasia Popatova er allemaal de brui aan in hun eerste ronde - nooit gezien op de All England Club.



"Wat een schande"

Afgelopen dinsdag was het gros van de fans, die kost noch moeite hadden gespaard om aan tickets te geraken, dan ook 'not amused'. Zij hadden kaartjes voor de wedstrijden van onder meer Novak Djokovic en Roger Federer, maar het optreden van de beide toppers duurde nog niet eens een uur. Respectievelijk Martin Klizan en Alexandr Dolgopolov wierpen de handdoek namelijk al heel vroeg in de ring. "Wat een schande: twee dagen gewacht om twee opgaves te zien. #Djokovic #Federer", zo schreef een misnoegde fan op Twitter.



Een speler die weet dat hij de wedstrijd niet kan uitspelen, moet in de eerste plaats al geen court betreden Roger Federer Federer met Dolgopolov na afloop van de (ingekorte) wedstrijd. © getty.