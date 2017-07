Aftocht in mineur voor Darcis, die al na 12 minuten strijd moet staken nadat hij "dolksteek" had gevoeld

YP

Steve Darcis (ATP 61) moest na amper drie spelletjes opgeven in zijn tweederondepartij tegen David Ferrer (ATP 39) op Wimbledon. De Luikenaar moest bij 3-0 in het voordeel van de Spanjaard met een geblokkeerde rug de handdoek in de ring werpen. Bij 40-30 in het eerste spel voelde Darcis iets in zijn rug schieten. "Toen ik op het verkeerde been stond, voelde ik een dolksteek. Toen wist ik dat het gedaan was, want het ging helemaal niet meer. Ik kon niet meer opslaan en had moeilijkheden om te ademhalen."

"Ook al speelden we maar enkele punten, toch voelde ik me best wel goed. Ik voelde dat het een wedstrijd was met mogelijkheden." Darcis had al even last aan de rug. "Toch kon ik mijn wedstrijd in de eerste ronde (tegen de Litouwer Ricardas Berankis, nvdr.) afwerken zonder hinder. Ik heb pech gehad. Dit komt op een slecht moment, in een wedstrijd die ik had kunnen winnen. Maar dit hoort er nu eenmaal bij."



Het is al de tweede keer dat blessureleed Darcis parten speelt op Wimbledon, de vijfde keer op een grandslamtoernooi. In 2013, na zijn stuntzege tegen Rafael Nadal op het Londense gras, moest hij met een schouderblessure forfait geven voor zijn duel met de Pool Lukasz Kubot in de tweede ronde. Door die blessure was de Luikenaar een jaar buiten strijd, nu verwacht hij sneller terug op het court te verschijnen. "Eens de spieren zich ontspannen, is er niks meer aan de hand. Binnen vier à vijf dagen moet dit voorbij zijn. Ik ga proberen zo snel mogelijk mijn rentree te maken. Het doet me pijn te moeten vertrekken. Maar ik heb verloren en ik heb hier niets meer te zoeken", besloot Darcis, die eind juli een tweede dochtertje verwacht.



De coach van Darcis, Yannis Demeroutis, was uiteraard ook ontgoocheld met de opgave van zijn pupil. "Ik zeg niet dat alles goed ging, want Steve sukkelt al twee weken met de rug", aldus Demeroutis. "Maar gisteren op training en deze morgen bij de opwarming met Marcos Baghdatis was er geen probleem. Hij deed een verkeerde beweging en zijn rug geraakte jammer genoeg geblokkeerd. Dat is hem al eens overkomen op de US Open (in 2008 tegen de Amerikaan James Blake, nvdr.). Dit is jammer, want op gras waren er mogelijkheden tegen Ferrer."