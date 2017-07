Aftocht in mineur voor Darcis, die al na 12 minuten geblesseerd strijd moet staken

YP

6/07/17 - 13u05

© photo news.

Het is een einde in mineur geworden voor Steve Darcis op Wimbledon. Onze landgenoot moest in de eerste set bij 3-0 voor David Ferrer de strijd al staken. Een medische time-out bracht geen soelaas, waardoor de tweede ronde ook dit jaar het eindstation werd voor 'Shark' op de All England Club.

Steve Darcis moest al na twaalf minuten de strijd staken tegen David Ferrer. De Luikenaar had al enkele dagen last van de rug. Vanavond moest hij aan de zijde van de Fransman Benoît Paire nog aan de bak in de eerste ronde van het dubbelspel, maar ook daarvoor zal hij forfait moeten geven.



Voor Darcis en Ferrer was het de tweede keer dat ze mekaar in de ogen keken. In 2008 was Ferrer in de eerste ronde van Roland Garros met 6-3, 6-4, 6-3 te sterk. Darcis stond voor de zesde keer op de hoofdtabel van Wimbledon. Hij schopte het nog nooit verder dan de tweede ronde (2009 en 2013).



Ruben Bemelmans (ATP 124), de tweede Belgische man op de hoofdtabel op de All England Club, is reeds zeker van een stek in de derde ronde. In de tweede ronde knokte hij zich voorbij de Rus Daniil Medvedev (ATP 49) in vijf sets: 6-4, 6-2, 3-6, 2-6, 6-3 na 2 uur en 50 minuten. In de derde ronde wacht de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 42).