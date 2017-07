Loodzware Wimbledon-dag voor Belgen: Flipkens tegen nummer 1, Darcis versus Spaanse mannetjesputter

FDW

Het wordt een loodzware, maar mooie dag voor de Belgen in Wimbledon. Steve Darcis, Kirsten Flipkens en Yanina Wickmayer komen alledrie uit tegen stevige kleppers en kunnen eigenlijk alleen maar stunten. Een overzicht van de flink uit de kluiten gewassen tegenstand.

Zes jaar aan een stuk was David Ferrer (ATP 39) lid van de top tien en zelfs voor een groot gedeelte van de top vijf. Net een jaar geleden leek zijn leeftijd (35) evenwel een rol te beginnen spelen en de Spaanse metronoom verloor zijn reputatie van mannetjesputter op het circuit. Ook dit seizoen ging het, met enkel een halve finale op het graveltoernooi van Estoril, niet onmiddellijk weer de goeie richting uit met zijn carrière. Maar hier op Wimbledon won de Roland Garros-finalist van 2013 verrassend in de eerste ronde van Richard Gasquet (ATP 27). "Dit is zeker geen slechte loting op gras, maar het gaat toch een moeilijke en fysieke partij worden", wist Steve Darcis (ATP 61). (FDW)

'Wicky' tegen Muguruza, Wimbledon-finaliste 2015

Twee keer eerder speelden Yanina Wickmayer (WTA 96) en Garbina Muguruza (WTA 15) tegen elkaar. In Hobart 2014 moest onze landgenote na vier games opgeven. "En daarna heb ik nog eens tegen haar gespeeld in de verkeerde week van het verkeerde toernooi", lachte Wickmayer. Het was vorig jaar op het gravel van Roland Garros (6-3, 6-0), toen de 23-jarige Spaanse met de Venezolaanse roots haar eerste grandslamtitel wegkaapte. Op gras zou 'Wicky' meer weerwerk moeten kunnen bieden. "Maar ze heeft hier ook al eens in de finale (2015) gestaan, hoor", wist Wickmayer. "Ik moet er evenwel voor gaan en geen schrik hebben. In tennis weet je nooit, hè." (FDW)