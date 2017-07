Wimbledon geteisterd door heuse insectenplaag: "Ik heb er zelfs enkele ingeslikt"

YP

6/07/17 Bron: Reuters



Sommigen onder hen proberen zich van het ongedierte te ontdoen door er met hun racket naar te meppen, maar ook dat brengt weinig soelaas. "Ik weet zeker dat ik er verschillende heb meegenomen in mijn tas, maar er ook verschillende heb ingeslikt", klinkt het zelfs bij Konta. Ook Jo-Wilfried Tsonga ondervond hinder in zijn wedstrijd tegen Simone Bolelli: "Dat was raar. Er waren vliegen, vliegen in mijn neus en in mijn oren", zo liet hij optekenen. Sam Querrey claimt dat hij in zijn wedstrijd op Court 18 een set verloor tegen Nikoloz Basilashvili. "Ik wilde de partij staken, omdat die vliegjes me constant in het gezicht vlogen op het moment dat ik de ballen wilde raken. Ze waren overal, ik verloor zelfs een set toen ze ineens ten aanval trokken. Mocht ik die set gewonnen hebben, had ik er wellicht niks meer over gezegd."