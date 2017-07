Kirsten Flipkens heeft "niets te verliezen" tegen 's werelds nummer één Kerber

YP

Kirsten Flipkens (WTA-88) kijkt morgen op Court 1 in de tweede ronde op Wimbledon 's werelds nummer één Angelique Kerber in de ogen. "Ik ga er alles aan doen om haar te verrassen. Ik heb toch niets te verliezen", blikte de 31-jarige "Flipper" vandaag vooruit.

Kerber klopte Flipkens drie jaar geleden in de derde ronde op de All England Club na een beklijvende driesetter (3-6, 6-3 en 6-2). "Toen speelde ik een hele goede wedstrijd tegen haar. Ik weet wat ik mag verwachten. Ik ga proberen mijn eigen spel te spelen. Als ik twee meter achter de basislijn blijf staan, ga ik kansloos onderuit", weet Flipkens. "Alle druk ligt bij haar. Zij staat eerste op de wereldranglijst en heeft punten te verdedigen. Ik ben blij dat ik op een groot terrein mag spelen en ga proberen me zo goed mogelijk te amuseren."



"Met mijn pijnlijke schouder is het al een klein mirakel dat ik hier sta. De voorbereiding was niet ideaal", legt Flipkens uit. "Vooral bij de opslag heb ik problemen. Ik serveer aan 80 procent. Als ik een kans wil maken om Kerber te verslaan, zal ik mijn niveau moeten opkrikken."



Kerber bereikte vorig jaar de finale op het Londense gras, maar moest de titel aan de Amerikaanse Serena Williams laten.

