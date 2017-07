Tweevoudige kampioene Kvitova sneuvelt in tweede ronde

YP

5/07/17 - 22u48 Bron: Belga

Kvitova mag meteen inpakken. © getty.

Wimbledon De 27-jarige Tsjechische Petra Kvitova (WTA-12) zal Wimbledon dit jaar geen derde keer op haar palmares brengen. De kampioene van 2011 en 2014 moest vandaag in de tweede ronde verrassend het onderspit delven voor de Amerikaanse Madison Brengle (WTA-27). Die maakte er in 1 uur en 44 minuten 6-3, 1-6 en 6-2 van.

De als elfde geplaatste Kvitova speelde in Wimbledon pas haar derde toernooi van het seizoen. Ze stond een half jaar aan de kant nadat een inbreker haar eind vorig jaar met een mes aan de linkerhand verwondde. Pas op Roland-Garros keerde ze terug op de baan. Ook op het gravel in Parijs ging ze er in de tweede ronde uit. Op gras won ze vervolgens wel het voorbereidingstoernooi van Birmingham.



Toernooifavoriete Simona Halep (WTA-2) is er wel nog bij. De 25-jarige Roemeense had exact anderhalf uur nodig voor een 7-5, 6-3 zege tegen de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia (WTA-97). De Chinese Peng Shuai (WTA-37) vorm het volgende obstakel in haar jacht op een eerste grandslamtitel.