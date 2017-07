Titelverdediger Murray vlot naar derde ronde, Nadal volgt zijn voorbeeld

YP

Wimbledon 's Werelds nummer een Andy Murray heeft zich vandaag vlot geplaatst voor de zestiende finales van Wimbledon. De 30-jarige Schot, eerste reekshoofd en titelverdediger op het Londense gras, nam in de tweede ronde 1 uur en 36 minuten met 6-3, 6-2 en 6-2 de maat van de Duitser Dustin Brown (ATP-97). Later wist ook Nadal zich te verzekeren van een plaats in de derde ronde.

Om een plaats bij de laatste zestien geeft Murray de Italiaan Fabio Fognini (ATP-29) partij. Die schakelde de Tsjech Jiri Vesely met 7-6 (7/3), 6-4 en 6-2 uit.



Fognini en Murray staan 3-3 gelijk in hun onderlinge confrontaties. Fognini won het jongste duel. In mei schakelde de 29-jarige Italiaan Murray met 6-2 en 6-4 uit in de zestiende finales van het graveltoernooi in Rome. Op gras stonden de twee nog niet eerder tegenover elkaar.



Murray gaat voor een derde titel op Wimbledon. Hij won het derde Grand Slam van het seizoen in 2013 en 2016. Lees ook Jonge fan verliest strijd om gewild souvenir tegen oudere man, maar dat verlies legde hem uiteindelijk geen windeieren

