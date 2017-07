Ongezien: Medvedev werpt na verlies tegen Bemelmans muntstukken naar umpire

YP

video Daniil Medvedev (ATP-49) heeft zich vandaag na zijn nederlaag tegen Ruben Bemelmans (ATP-124) in de tweede ronde op Wimbledon van zijn kleinstekant laten zien. De 21-jarige Rus, die in de eerste ronde verrassend de Zwitser Stan Wawrinka (ATP-5) uitschakelde, gooide muntstukjes naar de stoel van scheidsrechter Mariana Alves.

Medvedev verloor na 2 uur en 50 minuten in vijf sets (6-4, 6-2, 3-6, 2-6 en 6-3) van de 29-jarige Limburger. Nadat hij van een 2-0 achterstand in sets was teruggekeerd tot 2-2, nam Medvedev ook het initiatief in de beslissende set. De Rus leidde daarin met 2-0, maar hij ergerde zich aan enkele beslissingen van de umpire. Medvedev vroeg haar te laten vervangen, maar dat verzoek werd door de wedstrijdopzichter afgewezen. Bemelmans keerde het tij en plaatste zich voor het eerst voor de derde ronde op de All England Club. Een zichtbaar boze Medvedev schudde Mariana Alvas nog de hand, maar haalde meteen daarna enkele muntstukken uit zijn portefeuille en gooide die ostentatief naar de scheidsrechtersstoel.



"Ik was ontgoocheld door het resultaat. Na mijn grote overwinning (tegen Wawrinka) was deze nederlaag frustrerend", reageerde Medvedev. "In het heetst van de strijd heb ik slecht gereageerd. Daar bied ik mijn excuses voor aan. Ik bedoelde niet dat de ref omgekocht is, dat zou een domme beschuldiging zijn. Het was idioot, maar ik bedoelde er niets speciaals mee. Als er sancties volgen, neem ik daar de verantwoordelijkheid voor."

