Azarenka pleit voor crèches op WTA-circuit

5/07/17

Victoria Azarenka (WTA 683), die in juni haar comeback maakte na de geboorte van haar eerste kind, vraagt de WTA om tennissters die ook moeder zijn te ondersteunen. Zo pleit ze voor tijdelijke crèches, net zoals op het ATP-circuit. Dat verklaarde het voormalige nummer één van de wereld vandaag op Wimbledon.

"Ik heb er al met mensen van de WTA over gesproken. Ik zal er alles aan doen opdat dit werkelijkheid wordt, want ik denk dat het belangrijk is", zei de 27-jarige Wit-Russische, die vandaag in de tweede ronde op het Londense gras met tweemaal 6-3 won van de Russin Elena Vesnina (WTA 16).



"De mannen hebben de luxe om op elk toernooi over crèches te beschikken. Ik geloof dat het tijd is dat de vrouwen dezelfde faciliteiten hebben."



De tweevoudige Australian Open-winnares onderbrak haar carrière ruim een jaar, haar zoon werd in december 2016 geboren.