Wickmayer: "Ik moet geen schrik hebben van Muguruza"

5/07/17 - 16u45 Bron: Belga

Het is zonder stress dat Yanina Wickmayer (WTA 96) morgen in de tweede ronde van Wimbledon de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 15) in de ogen kijkt. Wickmayer nam in de eerste ronde in twee sets de maat van de Oekraïense Kateryna Bondarenko (WTA 112). "Ik heb niets te verliezen", liet de 27-jarige Antwerpse optekenen.