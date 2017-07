Bemelmans mept na spannende vijfsetter killer van Wawrinka naar huis

Door: Manu Henry en Mike De Beck

5/07/17 - 18u05

Wimbledon Ruben Bemelmans is er voor het eerst in zijn carrière in geslaagd om de derde ronde op Wimbledon te bereiken. Dat verliep niet zonder slag of stoot, want onze landgenoot had er een spannende vijfsetter tegen Daniil Medvedev voor nodig. In de beslissende vijfde set trok Bemelmans uiteindelijk aan het langste eind: 6-4, 6-2, 3-6, 2-6 en 6-3.

Daniil Medvedev verbaasde maandag vriend en vrijand door al in de eerste ronde Stan Wawrinka (ATP 3) uit het tornooi te knikkeren. Dat nota bene in zijn debuut op Wimbledon. "Hij is in topvorm en met zijn vlakke slagen kan hij veel schade aanrichten op gras", klonk het diezelfde dag nog bij Bemelmans. De Limburger was dus op zijn hoede, maar kon in de rol van underdog complexloos de partij aanvatten. Nooit eerder knokte onze landgenoot zich tot in de derde ronde op het Londense gras.



Lange rally's kregen de fans op court 16 in set één amper te zien. Beide heren serveerden sterk en gaven mekaar geen duimbreed toe. Het ging dan ook gelijk op tot 4-4, maar dan was de eerste break een feit. Met een kleine portie geluk aan zijn zijde - bij 30-40 viel de bal via de netrand aan de goede kant van het veld - mocht Bemelmans bij een 5-4 voorsprong serveren voor setwinst. Een kans die hij niet liet liggen. Met een ace, illustrerend voor zijn beresterke servicegames, maakte onze landgenoot het af: 6-4 na precies een halfuur tennissen. Lees ook Darcis over partij tegen Ferrer: "Ik zal moeten spelen zoals tegen Nadal"

Vroege break, alles lukt Bemelmans trok de positieve spiraal in set twee gewoon door. Bij 1-1 ging hij een tweede keer in de partij door de opslag van de 21-jarige Rus. Zowat alles lukte op dat moment bij de linkshandige Genkenaar. Hij raasde door set twee en liep in geen tijd uit tot een 5-1 voorsprong. Medvedev spartelde nog even tegen, maar had uiteindelijk niets in te brengen tegen een in bloedvorm verkerende Bemelmans: 6-2, een plaatsje in de derde ronde wenkte.



Een heel ander beeld in het begin van de derde set. Medvedev stond goed te serveren en ging in het eerste opslagspelletje van Bemelmans meteen door zijn service. Het was een kloof die onze landgenoot niet meer wist te dichten: 3-6. © photo news.