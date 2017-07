Darcis over partij tegen Ferrer: "Ik zal moeten spelen zoals tegen Nadal"

MH

5/07/17 - 14u29

Steve Darcis (ATP 61) mag zich morgen proberen voor de eerste keer in zijn carrière te kwalificeren voor de derde ronde op Wimbledon. De 33-jarige Darcis, die gisteren in vijf sets afstand nam van de Litouwer Ricardas Berankis (ATP 196), moet dan wel de maat nemen van de Spanjaard David Ferrer (ATP 39), oud-nummer drie van de wereld en auteur van een verrassende zege tegen de Fransman Richard Gasquet (ATP 27).

"Ik weet dat ik me aan een fysieke partij mag verwachten", stak Darcis van wal. "Ferrer heeft nog niet echt geschitterd dit jaar, maar dat kwam door een achillespeesblessure en problemen met z'n racket. Tegen Gasquet toonde hij opnieuw zijn talent. Spelers als Ferrer hebben niet veel nodig om hun topniveau terug te vinden. Toch stelde mijn zege tegen Berankis mezelf gerust. Ik heb een sterke partij gespeeld en het gevoel zit goed."



Darcis bereidde zich vandaag voor onder een stralende zon. Terwijl David Ferrer een intensieve trainingssessie plande met de Argentijn Juan Martin Del Potro (ATP 32), voormalig winnaar van de US Open, sloeg Darcis rustig een balletje met zijn coach Yannis Demeroutis. Het enige onderlinge duel tussen Ferrer en Darcis (op Roland Garros in 2008) werd een makkelijke zege voor de Spanjaard.