Zowel Mertens als Flipkens naar tweede ronde dubbelspel

Bewerkt door: PL

5/07/17 - 14u07 Bron: Belga

© photo news.

Elise Mertens heeft zich op Wimbledon gekwalificeerd voor de tweede ronde van het dubbelspel.

Aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs won Mertens in de openingsronde met 6-2, 6-2 van het Canadees-Chinese duo Gabriela Dabrowski en Xu Yifan, de tiende reekshoofden. Het duel op Court 15 duurde 53 minuten. In de tweede ronde treffen Schuurs en Mertens de Oekraïners Nadiia Kichenok en Olga Savchuk of de Pools-Amerikaanse tandem Magda Linette en Maria Sanchez.



In het enkelspel overleefde Mertens maandag haar eersterondepartij niet. Ze kon niet stunten tegen Venus Williams (WTA 11). De Amerikaanse, die het grandslamtoernooi op Wimbledon vijfmaal won, haalde het in twee sets: 7-6 (9/7), 6-4.