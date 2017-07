Avontuur Van Uytvanck na minder dan een uur voorbij: "Had zware benen"

Manu Henry

4/07/17

© belga.

Voor Alison Van Uytvanck zit het avontuur op Wimbledon erop. Onze landgenote knokte zich via de kwalificaties tot op de hoofdtabel, maar was vanavond in de eerste ronde niet opgewassen tegen de Russische Ekaterina Makarova (WTA 47). Na minder dan een uur tennissen stond de afgetekende 6-3, 6-1 op het bord.

© photo news. Alison Van Uytvanck stond op 23-jarige leeftijd al voor haar vierde deelname aan Wimbledon. "Het zal niet makkelijk worden, maar als ik mijn beste tennis kan bovenhalen is alles mogelijk", keek de Grimbergse gisteren nog vooruit op het treffen met Ekaterina Makarova. Haar beste tennis bovenhalen zat er helaas nooit in vanavond. De Russische dicteerde vanaf het eerste spelletje de wet en Van Uytvanck - momenteel nummer 98 op de WTA-ranking - had nauwelijks iets in de pap te brokken.



Het was de tweede keer dat beide speelsters mekaar in de ogen keken. Ook in 2015 was de 29-jarige Russische al eens een maatje te groot voor onze landgenote. In de tweede ronde neemt Makarova het op tegen de Tunesische qualifier Ons Jabeur (WTA 106) of de Russin Svetlana Kuznetsova (WTA 8), het zevende reekshoofd. Lees ook Bedankt, Kim! Wickmayer tankt vertrouwen tegen Oekraïnse en staat in tweede ronde op Wimbledon

