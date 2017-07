Novak Djokovic ziet Slovaakse tegenstander opgeven

MH

4/07/17 - 17u10 Bron: Belga

Martin Klizan (r) moest de partij vroegtijdig staken © getty.

Novak Djokovic (ATP 4) heeft een vlotte start genomen op Wimbledon. De Serviër ging vandaag op Centre Court, met coach André Agassi in de tribune, voorbij de Slovaak Martin Klizan (ATP 47). Die gaf op bij een 6-3, 2-0 achterstand.

Djokovic, het tweede reekshoofd, neemt het in zijn volgende wedstrijd op tegen Adam Pavlasek (ATP 136). De Tsjech schakelde in de eerste ronde de Amerikaan Ernesto Escobedo (ATP 74) uit met 6-7 (7/9), 6-1, 6-3 en 6-1.



De 30-jarige Djokovic mikt op een vierde Wimbledontitel. Hij won het prestigieuze grastoernooi in 2011, 2014 en 2015. Vorig jaar moest 'Nole' al vroeg inpakken na verlies in de derde ronde tegen Sam Querrey. Het was zijn snelste exit in Londen sinds 2008.