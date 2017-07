Bedankt, Kim! Wickmayer tankt vertrouwen tegen Oekraïnse en staat in tweede ronde op Wimbledon

Manu Henry

4/07/17 - 17u22

© photo news.

Het zal 'Wicky' ongetwijfeld deugd doen. Onder toeziend oog van Kim Clijsters - die Wickmayer als vriendendienst met raad en daad bijstaat op het Londense gras - knokte onze landgenote zich voorbij de Oekraïnse Kateryna Bondarenko (WTA 112) in haar eerste ronde op Wimbledon. Het werd 6-2 en 7-5.

Wickmayer, die aan haar tiende Wimbledon toe is, haalde in 2011 nog de achtste finales in Londen, maar sindsdien verloopt het stroever. De afgelopen vier jaar won ze op het grandslamtoernooi slechts één partij. Tegen Kateryna Bondarenko wou ze komaf maken met die negatieve spiraal. En de start oogde alvast veelbelovend. Wickmayer walste in de eerste set over de Oekraïnse met agressief tennis en 6-2 setwinst was dan ook het logische gevolg.

Mentaal sterk

© photo news.

Ander verhaal in het tweede bedrijf. Bondarenko krikte haar niveau aanvankelijk op en in het spel van 'Wicky' slopen wat foutjes. Zo keek onze landgenote plots tegen een 4-1 achterstand aan. Het sein voor Wickmayer om opnieuw agressiever te gaan tennissen. En dat loonde. Wickmayer pakte drie spelletjes op een rij en bracht de bordjes weer in evenwicht: 4-4. Bij 6-5 serveerde onze nummer 96 op de WTA-ranking voor het eerst voor matchwinst. Het vierde wedstrijdpunt bleek uiteindelijk het goede. Na 1 uur en 16 minuten stond de 6-2, 7-5 eindstand op het scorebord van court 9.



In de tweede ronde neemt Wickmayer op tegen de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 15). Het veertiende reekshoofd was met 6-2 en 6-4 te sterk voor de Russische Ekaterina Alexandrova (WTA 75). Beide speelsters stonden al twee keer eerder tegenover mekaar. In 2014 won de Spaanse op hardcourt in Hobart na een snelle opgave van Wickmayer. Twee jaar later werd het 6-3, 6-0 voor Muguruza in de derde ronde van Roland Garros. De Spaanse stoomde daarna door naar de eindzege in Parijs, haar eerste en (tot dusver) enige grandslamtitel. Op Wimbledon speelde Muguruza in 2015 de finale, waar ze verloor van Serena Williams.