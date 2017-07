Kirsten Flipkens imponeert en neemt eerste horde op Wimbledon

MH

Kirsten Flipkens heeft in haar eerste ronde op Wimbledon de maat genomen van Misaki Doi. De Japanse, nummer 57 op de WTA-ranking, moest er na twee sets aan geloven: 6-4 en 6-3. In de volgende ronde botst Flipkens op niemand minder dan topreekshoofd Angelique Kerber (WTA 1), vorig jaar runner-up op de All England Club.

Het was het tweede duel tussen Flipkens, op het Londense gras halvefinaliste in 2013, en Doi. In 2014 was de Kempense met 6-3, 4-6 en 6-2 al eens te sterk voor de Japanse. Flipkens staat zo voor de negende keer op de hoofdtabel van Wimbledon. In 2013 bereikte ze de halve finales, waarin ze haar meerdere moest erkennen in latere winnares Marion Bartoli. Vorig jaar ging Flipkens eruit in de tweede ronde.