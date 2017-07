Steve Darcis zwoegt, maar knokt zich na vijfsetter voorbij nummer 196

Manu Henry

Géén David Goffin op Wimbledon en dus werd de Belgische hoop bij de mannen vooral gevestigd op Steve Darcis. 'Shark' moest in zijn eerste ronde vijf sets zwoegen, maar knokte zich uiteindelijk voorbij de Litouwer Ricardas Berankis (ATP 196). Het werd 4-6, 6-3, 2-6, 6-4 en 6-3 na een partij van meer dan drie uur. De Luikenaar vervoegt zo Ruben Bemelmans in de tweede ronde.

"Berankis is lange tijd out geweest, maar stilaan krijgt hij de goede vorm weer te pakken", klonk het aan de vooravond nog bij Darcis. 'Shark' wist meteen waar hij aan toe was na set één. De Litouwer, nummer 196 op de ATP-ranking, trok daarin immers aan het langste eind: 4-6. Maar in het tweede bedrijf vond onze landgenoot zijn vertrouwde niveau. Darcis ging tweemaal door de opslag van de 27-jarige Berankis en pakte set twee met 6-3. Op dat elan verder gaan was de boodschap, maar plots sputterde de motor van Darcis opnieuw. De derde set werd dan ook een prooi voor de Litouwer: 6-2. De Luikenaar op de rand van een vroege exit op Wimbledon.

Even vertwijfeling

Darcis leek de boodschap begrepen te hebben en liep in set vier in geen tijd uit tot een 4-1 voorsprong. Een vijfsetter leek in de maak, maar dan sloeg de vertwijfeling bij onze landgenoot even toe. Berankis knokte zich terug tot 4-4 en de frustraties namen de bovenhand bij Darcis. 'Shark' werd echter net op tijd wakker en won het vierde bedrijf alsnog met 6-4. In de allesbeslissende vijfde set had Darcis aan één break (bij een 3-2 voorsprong) genoeg om het laken naar zich toe te trekken: 6-3. Zo kwalificeerde onze landgenoot zich na meer dan drie uur tennissen voor de tweede ronde.



In de tweede ronde volgt voor Darcis een duel met de Spanjaard David Ferrer (ATP 39). Die klopte de Fransman Richard Gasquet (ATP 27) in vier sets met 6-3, 6-4, 5-7 en 6-2. Darcis en Ferrer ontmoeten elkaar voor de tweede keer. In 2008 was Ferrer in de eerste ronde van Roland Garros met 6-3, 6-4 en 6-3 te sterk voor de Luikenaar.