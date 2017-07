Het debuut op Wimbledon waarnaar reikhalzend uitgekeken werd

© instagram katiecboulter.

WIMBLEDON In het vrouwentennis ligt het speelveld, zeker bij afwezigheid van een zwangere Serena Williams, wijd open op de All England Club. In de zoektocht naar nieuwe sterren hopen ze over het Kanaal vurig op de 20-jarige Katie Boulter, die vandaag haar debuut op Wimbledon maakte. De ambitie heeft ze alvast. De looks ook.

Boulter kijkt uit naar haar eerste grote Wimbledon-avontuur. "Zaterdag is mijn familie naar hier gekomen om me te steunen." Een avontuur dat haar geen windeieren legt. Dankzij haar wildcard is ze zelfs na verlies tegen McHale verzekerd van 40.000 euro aan prijzengeld. "Een bedrag dat een groot verschil kan maken, zeker voor iemand die zoals ik veel op tour moet om punten te sprokkelen. Al dat geld gaat rechtstreeks naar mijn tennis, naar een coach om me te begeleiden in het buitenland onder andere." Blurred lines 701 Likes, 14 Comments - Katie Boulter (@katiecboulter) on Instagram: "Blurred lines "