Clijsters ontvangt Kate Middleton op Wimbledon

Filip Dewulf

4/07/17 - 08u30

© AFP.

Hoog bezoek voor de eerste dag van Wimbledon: Kate Middleton, Hertogin van Cambridge en vrouw van Prins William, kwam langs en daarvoor werden enkele bekende tennisgezichten opgetrommeld. Daaronder ook Kim Clijsters die in Londen is voor enkele verplichtingen rond de Hall of Fame en volgende week meedoet op het toernooi van de oud-kampioenen. Clijsters volgde later op de dag ook nog de wedstrijd van Elise Mertens op baan een en staat Yanina Wickmayer bij, die het vandaag opneemt tegen Kateryna Bondarenko. Een goedgevulde agenda dus voor de Limburgse mama die op Wimbledon twee keer de halve finale bereikte.