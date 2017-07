Van Uytvanck groeit weer naar beste niveau en daar zit relatie met collega-tennisster voor heel wat tussen

Filip Dewulf

4/07/17 - 07u40

© Kos.

Gelukkig met haar kwalificatie op Wimbledon, gelukkig met haar herwonnen plek in de top 100 en gelukkig aan de zijde van haar vriendin Greet Minnen. Het tennisleven lacht Alison Van Uytvanck (WTA 98) eindelijk weer toe.

Stralend weertje op zondag in Londen en dat werd nog een beetje versterkt door de glimlach van Van Uytvanck. Op Roland Garros toonde ze met haar tweede ronde uit de kwalificaties al dat ze opnieuw aan de weg naar boven begonnen was en hier op Wimbledon bevestigde ze die opmars. "Niet vergeten dat ik tussendoor ook nog de finale speelde op het 100.000 dollar-toernooi van Ilkley, een erg sterk bezet evenement met een heleboel speelsters uit de top 100", zei Van Uytvanck die de anderhalf jaar durende calvarie, met een operatie aan enkel en pols, helemaal achter zich heeft gelaten. "Ook in de kwalificaties ging het lekker. Vooral in mijn tweede ronde (Katy Dunne, red.) heb ik er voor moeten knokken. Zo ben ik met een goed gevoel hier aangekomen. En nu ben ik klaar om er tegenaan te gaan."



Met Ekaterina Makarova (WTA 47) kreeg ze niet de makkelijkste loting voorgeschoteld. De zeven jaar oudere Russin speelde hier drie jaar geleden nog de kwartfinale. "Niet simpel. Zeker op gras is ze heel stevig. Ze heeft hier vorig jaar ook nog goed gespeeld (vierde ronde, red.), plus een linkshandige is altijd wat moeilijker op deze ondergrond. Ik heb wel niets te verliezen."



Het mag duidelijk zijn dat ze weer veel beter in haar vel zit. Haar relatie met Tennis Vlaanderen-collega Greet Minnen (WTA 355) heeft daar zeker toe bijgedragen. De twee zijn al anderhalf jaar een koppel en steken dat op sociale media niet onder stoelen of banken. Afgelopen weekend was Minnen in Londen om Van Uytvanck bij te staan, op en naast de baan. "We verbergen niets en iedereen mag het ook weten, maar het is niet dat zij zich gaat aanpassen aan mij. Kijk, ik ben gelukkig, zij is gelukkig en dat is het belangrijkste. Dat goed gevoel gaat je ook in je tennis uiteindelijk helpen."