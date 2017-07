'Genie Army' alweer in rouw: Bouchard, finaliste in 2014, meteen onderuit in Londen

Door: redactie

WIMBLEDON Eugenie Bouchard (WTA 61) is vanavond uitgeschakeld in de eerste ronde van Wimbledon. De Canadese speelde in 2014 nog de finale op het heilige gras van de All England Club. Bouchard verloor met 1-6, 6-1 en 6-1 van de Spaanse Carla Suarez Navarro (WTA 27). De vele fans van de knappe Canadese, de zogenaamde 'Genie Army', in rouw.

© getty. Drie jaar geleden bereikte Bouchard de eindstrijd in Londen. Daar botste ze toen op Petra Kvitova. Twaalf maanden later werd Bouchard verrassend gewipt in de eerste ronde door de Chinese qualifier Duan Yingying. In 2016 was de derde ronde (tegen Dominika Cibulkova) voor de Canadese het eindstation. Suarez Navarro treft in de tweede ronde de Chinese Shuai Peng (WTA 37).



Met Sabine Lisicki (WTA 127) verdween vanavond nog een voormalige runner-up van Wimbledon in de eerste ronde uit het toernooi. De Duitse, in 2013 finaliste tegen Marion Bartoli, ging met 6-1, 6-4 onderuit tegen de Kroatische Ana Konjuh (WTA 29). (lees hieronder verder) Lees ook Zo bereidt Genie Bouchard zich voor op Wimbledon

