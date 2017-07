Alison Van Uytvanck ziet kansen tegen Ekaterina Makarova: "Met mijn beste tennis is alles mogelijk"

DM

Alison Van Uytvanck (WTA 98) begint morgen na drie zeges in de kwalificaties aan haar vierde Wimbledon-avontuur. De 23-jarige Grimbergse speelt in de eerste ronde tegen de Russin Ekaterina Makarova (WTA 47) en acht zichzelf niet kansloos. "Het zal niet makkelijk worden, maar als ik mijn beste tennis kan bovenhalen is alles mogelijk", verklaarde Van Uytvanck.

"Ik ben erg blij om op Wimbledon te zijn", zei Van Uytvanck. "Het was aanvankelijk een teleurstelling dat ik me door de kwalificaties moest worstelen, maar dat is op overtuigende wijze gelukt. Normaliter heb ik op gras een aanpassingsperiode nodig, maar nu voelde het dadelijk goed."



Van Uytvanck keek Makarova in 2015 al een keer in de ogen. De Russin won toen in twee sets. "Het wordt dus geen makkelijke opdracht", voorspelt onze landgenote. "Maar als ik mijn beste tennis op de mat kan leggen, weet je nooit. Ik heb in Londen al vaker goede partijen afgewerkt. Ik geloof in mijn kansen, maar ga het niet van de daken schreeuwen."