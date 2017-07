Ruben Bemelmans verslaat ex-nummer twee en staat in tweede ronde op Wimbledon

MH

3/07/17 - 20u55 Bron: Belga

Een zichtbaar gelukkige Ruben Bemelmans kwalificeerde zich voor de tweede ronde op Wimbledon © belga.

Ruben Bemelmans (ATP 124) heeft zich vandaag geplaatst voor de tweede ronde op Wimbledon. De Limburger rekende in vier sets af met de 39-jarige Duitser Tommy Haas (ATP 258) : 6-2, 3-6, 6-3 en 7-5. Haas bekleedde in 2002 nog de tweede stek op de ATP-ranking.

Bemelmans, een qualifier, haalde het met 6-2, 3-6, 6-3 en 7-5. Na 2 uur en 39 minuten was de wedstrijd op court 16 afgelopen. Het was het eerste onderlinge duel tussen de twee tennissers.



De linkshandige Bemelmans staat voor de vijfde keer op de hoofdtabel in Londen. Met zijn plek in de tweede ronde evenaart hij zijn resultaat uit 2012. In 2011, 2015 en 2016 was de eerste ronde het eindstation.