Ruben Bemelmans verslaat ex-nummer twee en speelt nu tegen Wawrinka-killer: "Deze zege maakt me echt wat gek"

3/07/17 - 20u55 Bron: Belga

Een zichtbaar gelukkige Ruben Bemelmans kwalificeerde zich voor de tweede ronde op Wimbledon © belga.

Ruben Bemelmans (ATP 124) heeft zich vandaag geplaatst voor de tweede ronde op Wimbledon. De Limburger rekende in vier sets af met de 39-jarige Duitser Tommy Haas (ATP 258) : 6-2, 3-6, 6-3 en 7-5. Haas bekleedde in 2002 nog de tweede stek op de ATP-ranking.

Bemelmans, een qualifier, haalde het met 6-2, 3-6, 6-3 en 7-5. Na 2 uur en 39 minuten was de wedstrijd op court 16 afgelopen. Het was het eerste onderlinge duel tussen de twee tennissers. De linkshandige Bemelmans staat voor de vijfde keer op de hoofdtabel in Londen. Met zijn plek in de tweede ronde evenaart hij zijn resultaat uit 2012. In 2011, 2015 en 2016 was de eerste ronde het eindstation.

In tweede ronde tegen Wawrinka-killer

In de tweede ronde staat Ruben Bemelmans voor het eerst tegenover de Rus Daniil Medvedev (ATP 49). Die schakelde vanavond verrassend Stan Wawrinka (ATP 3) uit. De Zwitser ging in vier sets onderuit. Het werd 6-4, 3-6, 6-4 en 6-1 voor de 21-jarige Medvedev, die debuteert op de hoofdtabel van Wimbledon.



"Ik ben heel gelukkig. Deze overwinning maakt me echt een beetje gek", reageerde de 29-jarige Limburger. "Het is altijd leuk goed te spelen op een grandslam en zeker hier in Wimbledon, een toernooi dat ik koester. Ik heb heel goed opgeslagen en kon quasi alles retourneren. Daardoor zette ik veel druk op hem. Alleen op het einde van de tweede set liet ik het wat hangen en met zijn ervaring kon hij daarvan profiteren. Maar ik heb mij onmiddellijk herpakt. Ik kom nu dicht bij een plaats op de hoofdtabel van de US Open. Dat is super."



En over zijn volgende opponent Medvedev, die Wawrinka klopte. "Dat verbaast me niet. Ik had aan mijn coach gezegd dat hij Stan zou verslaan", aldus Bemelmans. "Hij is in topvorm en met zijn vlakke slagen kan hij veel schade aanrichten op gras. Het wordt niet gemakkelijk. Onze paden hebben elkaar nog niet vaak gekruist. Ik heb hem al eens in actie gezien tegen Steve (Darcis, nvdr) op een Challenger in Orléans. Ik ga wat beelden op Youtube bekijken en ook raad vragen aan Steve na zijn match van morgen."