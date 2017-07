Debutante Maryna Zanevska struikelt over eerste horde op Wimbledon

MH

Maryna Zanevska verloor van de Britse Heather Watson © reuters.

Na Elise Mertens is er met Maryna Zanevska (WTA 119) een tweede Belgische debutante op Wimbledon uitgeschakeld in de eerste ronde. Onze 23-jarige landgenote met Oekraïnse roots moest na twee sets haar meerdere erkennen in de Britse Heather Watson (WTA 105). Het werd 6-1 en 7-6 (7-5).