Kate Middleton ziet Murray winnen op Wimbledon, ook Nadal, Halep en Kvitova gaan een ronde verder

Door: redactie

3/07/17 - 16u55

Andy Murray (ATP 1) heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van Wimbledon. De Schotse titelverdediger versloeg Alexander Bublik (ATP 135), een Kazachse lucky loser, op het gras van Centre Court met 6-1, 6-4 en 6-2. Vanaf de tribune zag Kate Middleton dat het goed was.

De partij, die even werd onderbroken door de regen, duurde 1 uur en 43 minuten. De 30-jarige Murray won het grandslamtoernooi voor eigen volk in Londen al twee keer, in 2013 en 2016.



Als eerste reekshoofd neemt hij het in de tweede ronde op tegen de Duitser Dustin Brown (ATP 97). Die zette de Portugees Joao Sousa (ATP 62) opzij met 3-6, 7-6 (7/5), 6-4 en 6-4. Lees ook Elise Mertens blijkt taaie opponente voor Venus Williams, maar moet na twee felbevochten sets de duimen leggen

Rafael Nadal kent weinig moeite met Australiër Millman © afp. De 31-jarige Spanjaard, het vierde reekshoofd op het gras in Londen, versloeg de 28-jarige Australiër John Millman (ATP 137) in drie korte sets. Het werd 6-1, 6-3 en 6-2 na 1 uur en 45 minuten tennis op Court 1.



Nadal, die Wimbledon won in 2008 en 2010, neemt het in zijn volgende wedstrijd op tegen de Amerikaan Donald Young (ATP 43). Die zag de Oezbeek Denis Istomin (ATP 72) opgeven in set vier bij een 5-7, 6-4, 6-4 en 4-2 achterstand. © reuters.