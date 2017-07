Kate Middleton ziet Murray winnen op Wimbledon, ook Halep ronde verder

Door: redactie

3/07/17 - 16u55

© afp.

Andy Murray (ATP 1) heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van Wimbledon. De Schotse titelverdediger versloeg Alexander Bublik (ATP 135), een Kazachse lucky loser, op het gras van Centre Court met 6-1, 6-4 en 6-2. Vanaf de tribune zag Kate Middleton dat het goed was.

De partij, die even werd onderbroken door de regen, duurde 1 uur en 43 minuten. De 30-jarige Murray won het grandslamtoernooi voor eigen volk in Londen al twee keer, in 2013 en 2016. Als eerste reekshoofd neemt hij het in de tweede ronde op tegen de Duitser Dustin Brown (ATP 97). Die zette de Portugees Joao Sousa (ATP 62) opzij met 3-6, 7-6 (7/5), 6-4 en 6-4.

Simona Halep bereikt tweede ronde

Ook Simona Halep (WTA 2) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen.



Het Roemeense tweede reekshoofd versloeg de Nieuw-Zeelandse Marina Erakovic (WTA 129) in twee sets. Na 1 uur en 13 minuten gaf het scorebord de 6-4 en 6-1 setstanden aan.



In de tweede ronde op het Londense gras treft Halep Beatriz Haddad Maia (WTA 97). De Braziliaanse klopte de Britse Laura Robson (WTA 189) met 6-4 en 6-2.



Het beste resultaat van Halep op de All England Club dateert van 2014. Toen sneuvelde de Roemeense, dit jaar verliezend finaliste op Roland Garros, in de halve finales. Vorig jaar verloor ze in de kwartfinales van de Duitse Angelique Kerber, het huidige nummer een van de wereld.