Belgische druk op schouders Darcis: "Ik doe mijn ding, de afwezigheid van David verandert daar niets aan"

MH

3/07/17 - 15u36 Bron: Belga

Steve Darcis (ATP 61) speelt morgen zijn eersterondepartij op Wimbledon. De 33-jarige Luikenaar kijkt dan Ricardas Berankis (ATP 196) in de ogen. De Litouwer was bij de junioren ooit nummer een. "Ik weet dat ik tegen Berankis op mijn tellen moet passen", gaf Darcis toe.

"Berankis is lange tijd out geweest, maar stilaan krijgt hij de goede vorm weer te pakken", weet Darcis. "De Litouwer vormt normaliter een haalbare kaart, maar hij heeft onlangs een Challenger gewonnen. Ik moet dus opletten. Ik voel me goed op dit moment, en zoals altijd ga ik me volledig geven. Ik ben in Londen om zoveel mogelijk matchen te winnen."



Met de blessure van David Goffin (ATP 13) ligt de Belgische druk op de schouders van Darcis. Maar dat zorgt niet voor extra stress. "Ik doe mijn ding, de afwezigheid van David verandert daar niets aan", aldus de tennisser uit Sprimont. "Uiteraard betreur ik het dat hij verstek moet laten gaan, maar ik heb hem enkele berichtjes gestuurd en weet dat zijn herstel goed verloopt. Zijn blessure had veel erger kunnen zijn."