Wickmayer in de wolken met "vriendendienst" van Clijsters

3/07/17 - 15u15

Yanina Wickmayer (WTA 96) probeert op Wimbledon haar blazoen op te poetsen na een tegenvallende eerste seizoenshelft die haar uit de top honderd dreigt te duwen. De 27-jarige Wickmayer riep daarom enkele dagen geleden de hulp in van Kim Clijsters, die 'Wicky' op het grandslamtoernooi weer naar succes moet leiden. "Kim doet het als vriendendienst", laat de tennisster vandaag weten.

"Ik geraakte na Roland Garros met Kim aan de praat en ze zei me dat als ik haar hulp zou nodig hebben, ik op haar kon rekenen", vertelde Wickmayer. "Kim wordt niet mijn coach, maar ze zal mij met al haar ervaring bijstaan. Ze doet dit als vriendendienst, en dat vind ik geweldig."



Wickmayer, die aan haar tiende Wimbledon toe is, haalde in 2011 nog de achtste finales in Londen, maar sindsdien verloopt het stroever. De afgelopen vier jaar won ze op het grandslamtoernooi slechts één partij. Morgen hoopt Wickmayer daar echter verandering in te brengen, als ze het in de eerste ronde opneemt tegen de Oekraïense Kateryna Bondarenko (WTA 112).



"Ik heb haar al meerdere keren in de ogen gekeken", blikte Wickmayer op het duel vooruit. "Ze tennist graag op gras en speelt met een groot strijdershart. Mijn trainingen zijn goed verlopen en Wimbledon behoort tot mijn favoriete toernooien. Ik voel me klaar om eraan te beginnen."