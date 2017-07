Elise Mertens blijkt taaie opponente voor Venus Williams, maar moet na twee felbevochten sets de duimen leggen

Manu Henry

Elise Mertens is er niet in geslaagd voor een stunt van formaat te zorgen in haar allereerste avontuur op Wimbledon. Onze landgenote verweerde zich kranig, maar moest in de eerste ronde het onderspit delven tegen vijfvoudig winnares Venus Williams (WTA-11): 7-6 en 6-3.