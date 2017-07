Geblesseerde Nick Kyrgios houdt het na twee sets voor bekeken en druipt af op Wimbledon

MH

3/07/17 - 14u13 Bron: Belga

© afp.

Nick Kyrgios (ATP 20) heeft vandaag de handdoek in de ring moeten werpen in de eerste ronde van Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen. In 2014 schopte hij het nog tot in de kwartfinales op het Londense gras.