Steve Darcis: "Berankis kan gevaarlijk zijn op snelle ondergrond" - Maryna Zanevska legt druk bij Watson

De 23-jarige Maryna Zanevska (WTA 119) komt maandag voor het eerst in haar carrière in actie op Wimbledon. In de vierde wedstrijd op Court 2 kijkt ze de twee jaar oudere Britse Heather Watson (WTA 102) in de ogen. Steve Darcis (ATP 59) is na een jaartje afwezigheid opnieuw van de partij op Wimbledon. Door het forfait van David Goffin (ATP 13) wordt 'Shark' de te volgen Belgische man op de hoofdtabel, in de eerste ronde wacht de Litouwer Ricardas Berankis (ATP 194).

"Ik was naar Londen gekomen om de kwalificaties te spelen, maar op het laatste moment vernam ik dat ik direct op de hoofdtabel stond", lacht de in Oekraïne geboren Zanevska. "Ik was verrast en uiteraard erg tevreden. Ik had een week om me voor te bereiden en ik verheug me erop om er tegenaan te gaan. Wimbledon is heel speciaal. Dat is tennisgeschiedenis."



Watson schopte het deze week nog tot in de halve finales van het WTA-toernooi in het Engelse Eastbourne. Zanevska en de Britse kijken elkaar voor het eerst in de ogen. "Ik ken Watson, al heb ik haar niet zien spelen in Eastbourne. Misschien ga ik nog even kijken op YouTube om extra informatie te bekomen. Toch moet ik vooral op mezelf focussen, zoals mijn coach Philippe Dehaes me heeft gezegd. Het wordt niet makkelijk, maar ik ben niet ongelukkig met de loting. Ik zal op een belangrijk court spelen, de druk ligt bij haar. Ik weet dat ik goed voor de dag kan komen op gras, met mijn vlakke slagen. Ik zal er alles aan doen om de wedstrijd te winnen", besluit Zanevska.



Ook Darcis is klaar voor Wimbledon



"Wat mij betreft, is het 50-50", aldus de 33-jarige Darcis. "Berankis komt terug uit blessure (hij miste de eerste vier maanden van het jaar na een heupoperatie nvdr), maar is heel gevaarlijk op een snelle ondergrond. Hij heeft een goede opslag, retourneert uitstekend en beweegt ook heel goed, iets wat een voordeel is op gras. Ik moet goed aan de wedstrijd beginnen en veel variëren. Op Roland Garros had ik geen verhaal tegen Milos Raonic, hier wordt het een open wedstrijd. Ik heb zeker kansen en ga alles geven", klonk het.



Darcis kon in zijn drie voorbereidingstoernooien op Wimbledon slechts één wedstrijd winnen, vorige week tegen de Oezbeek Denis Istomin (ATP 71) op het ATP-toernooi van Antalya. Dat belet hem echter niet om optimistisch te zijn. "Met Dolgopolov in Rosmalen, Berdych op Queen's en Verdasco in Antalya, had ik niet meteen de makkelijkste tegenstanders. Tegen Verdasco had ik bovendien wat last van de rug. Ik kon niet voluit spelen, maar nu gaat alles beter en voel ik me ook goed. Wimbledon is een toernooi waar ik van houd en het gras is een ondergrond waar mijn speelstijl goed tot zijn recht komt. Ik ben heel gemotiveerd."