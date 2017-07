Elise Mertens: "Niets te verliezen tegen Venus"

Door: redactie

2/07/17 - 17u01 Bron: Belga

© belga.

WIMBLEDON Elise Mertens (WTA 54) staat maandag voor het eerst in haar carrière op de hoofdtabel van Wimbledon. Daarin neemt de 21-jarige Limburgse het op tegen Venus Williams (WTA 11), die haar op Roland Garros in de derde ronde nog makkelijk versloeg in twee sets (6-3 en 6-1). "Williams is een legende op Wimbledon", liet Mertens optekenen. "Het wordt een heel grote uitdaging haar te verslaan."

© belga.

"Het is geen cadeau", opende Mertens. "Maar je kan een speelster als Venus Williams beter tegenkomen in de eerste ronde van een Grand Slam dan in de derde ronde. Ze heeft momenteel nog geen wedstrijden op gras gespeeld. Daar moet ik van proberen te profiteren. In Parijs zat ze al helemaal in het ritme en was het te moeilijk voor mij. Ik heb er nu een keer tegen haar gespeeld en ik weet hoe ze speelt. Het ritme zal zeer hoog zijn. Ik zal veel kwaliteit in mijn slagen moeten leggen om haar te destabiliseren. Het wordt een mooie, maar heel zware uitdaging. Maar ik heb niets te verliezen."



Mertens is in elk geval erg blij voor het eerst op Wimbledon te staan. Vorig jaar speelde ze er, aan de zijde van An-Sophie Mestach, wel al in het dubbelspel. Toevallig ook net tegen de zusjes Williams. "Het is één van de mooiste toernooien ter wereld", legde Mertens uit. "Een uniek evenement! Ik heb wel een zwak voor de traditie, het spelen in het wit bijvoorbeeld. Het dubbelspel met An-Sophie vorig jaar was een mooie ervaring. De afgelopen week heb ik mijn niveau kunnen verhogen in het toernooi van Eastbourne, na eerder in Rosmalen en Mallorca met het gras te hebben kennisgemaakt."