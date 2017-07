Alles wat je moet weten over het majestueuze grastoernooi Wimbledon 2017

Marieke de Ruijter

1/07/17 - 16u51

© getty.

Het prachtige gras dat met de dag bruiner kleurt, de klassieke all-white dresscode, de regenonderbrekingen en natuurlijk de beste tennissers in de wereld die strijden om die gouden trofeeën. We hebben er weer een jaar op moeten wachten, maar vanaf maandag kunnen we weer gaan genieten van het majestueuze grastoernooi van Wimbledon.

Nieuwe kampioenen © Rex Features. Het is een vertrouwd beeld op het heilige gras in Londen. Serena Williams die na twee weken toptennis met een grote lach op het centre court de gouden schaal omhoog tilt. Al zeven keer mocht ze dat doen, en ook de laatste twee jaar was de Amerikaanse de beste. Maar aangezien de 23-voudig Grand Slam-winnares op het moment vooral druk is met babykamers en naaktfoto's van haar bollende babybuik, zit dat er dit jaar niet in. De titel bij de vrouwen wordt dus hoe dan ook niet geprolongeerd.



Ook bij de mannen lijkt het erop dat we een andere winnaar krijgen. Trots als een pauw waren de Britten vorig jaar dat 'hun' Andy Murray het weer deed op Wimbledon. Maar als hij dit jaar de titel weer pakt zou dat als een verrassing komen. Op de laatste drie Grand Slam-toernooien was de halve finale op Roland Garros zijn beste resultaat. Op de Australian Open in januari strandde de Schot zelfs al in de vierde ronde.



En ook het grasseizoen begon niet voortvarend. Eerder deze maand verloor de nummer één van de wereldranglijst op het gras van Queen's in twee sets van 'lucky loser' Jordan Thompson, de nummer 90 van de wereld. ,,Het is een grote klap. Dit toernooi is altijd een goede voorbereiding geweest,'' reageerde de Schot die beide keren dat hij Wimbledon won ook Queen's op zijn naam schreef. Na die opvallende verliespartij was de gifbeker nog niet leeg voor Murray. Dinsdag moest hij afzeggen voor een demonstratiepartij in Londen tegen Lucas Pouille vanwege een blessure aan zijn heup. Lees ook Van voetbal naar tennis: Paolo Maldini (ex-AC Milan) verliest bij debuut op professionele tenniscircuit

Coppejans en Reuter out in eerste kwalificatieronde, Bemelmans en De Loore stoten door

Azarenka hoopt volgend jaar op 'battle of the mums' met Serena Williams

Kanshebbers © afp. Succes voor Murray lijkt dus lastig, maar wie maken er meer kans? In de tenniswereld wordt stiekem al gefluisterd over een nieuwe editie van 'Fedal', een ontmoeting tussen de golden oldies Roger Federer (35) en Rafael Nadal (30). Dat zou een rematch van de Australian Open finale van dit jaar zijn. Federer lijkt goede papieren te hebben voor een achtste Wimbledon-titel. Want hoewel hij in Stuttgart vriend en vijand deed schrikken door zijn eerste graspartij van het seizoen te verliezen, won de Zwitser op indrukwekkende wijze zijn negende titel op zijn favoriete voorbereidingstoernooi in Halle.



Rafael Nadal was vorige maand in topvorm. Met ongekende overmacht haalde hij op het gravel van Roland Garros 'La Décima' binnen, maar wat kan de Spanjaard op gras? Nadal besloot om na zijn glorieuze overwinning in Parijs rust te nemen en af te zeggen voor het grastoernooi van Queens. Zodoende heeft de kampioen van 2008 en 2010 nog geen meters gemaakt op die ondergrond. Het is dus afwachten hoe hij de overgang van het gemalen baksteen naar de sprieten maakt.De gevallen koning Novak Djokovic komt het veld op bij het toernooi van Eastbourne deze week. © Action Images via ReutersEn dan is er natuurlijk nog het speciale geval Novak Djokovic. De gevallen koning van de apenrots die dit jaar nog geen deuk in een pakje boter mept. Op de Australian Open kreeg de Serviër een enorme dreun te verwerken omdat hij in de tweede ronde werd uitgeschakeld door de Oezbeek Denis Istomin en op Roland Garros vond hij in de kwartfinale in een ongeïnspireerde driesetter van zijn kant zijn Waterloo. De vraag is of Djokovic het samen met zijn nieuwe coach Andre Agassi op het gras van Wimbledon wel weer op de rit heeft.



Na zijn goede optreden op Roland Garros mag je misschien ook wel iets verwachten van Stan Wawrinka. De drievoudig Grand Slam-winnaar kwam op Wimbledon echter nooit verder dan de kwartfinale. Bovendien verloor ook hij in de eerste ronde van Queen's. Net als de finalist van vorig jaar: Milos Raonic. Misschien doe je er beter aan om je geld te zetten op Marin Cilic, Alexander Zverev of Feliciano Lopez. Die drie mannen maakten indruk op het gras van Queen's en Halle en kunnen wellicht zorgen voor een stunt.Bij de vrouwen lijkt ieder toernooi zonder Serena Williams een grote tombola. Dat demonstreerde de stunt van winnares Jelena Ostapenko op Roland Garros maar weer eens. Tweevoudig Wimbledon-winnares Petra Kvitova leek na haar succesvolle rentree na het bizarre steekincident en toernooiwinst in Birmingham de grote favoriete in Londen, maar deze week trok ze zich terug voor het toernooi van Eastbourne met een buikspierblessure. Wellicht kan Garbiñe Muguruza, Karolina Pliskova of Coco Vandeweghe dit jaar de macht grijpen op gras. © afp.