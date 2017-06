Andy Murray sukkelt met heupblessure, maar "hoopt" titel op Wimbledon toch te kunnen verlengen

MH

30/06/17 - 22u05 Bron: Belga

© getty.

Andy Murray kan niet zorgenvrij aan Wimbledon beginnen. De Britse nummer een van de wereld sukkelt met een heupblessure en hoopt zijn titel te kunnen verdedigen op het toernooi, dat maandag van start gaat.

Murray moest afgelopen maandag verstek laten gaan voor een exhibitiewedstrijd in Londen. Zal de 30-jarige Brit na dit weekend voldoende hersteld zijn om in de eerste ronde de Kazach Alexander Bublik (ATP 134) in de ogen te kijken? "Ik hoop het, dat is toch mijn doel", vertelde Murray vrijdag na afloop van een trainingssessie met onder meer Steve Darcis. "Ik heb er een lichte training opzitten om te zien hoe ik me voelde. Straks zal ik opnieuw naar het trainingsveld trekken."



Murray is in Londen de titelverdediger. Ook in 2013 zette hij het toernooi op zijn naam.