Alison Van Uytvanck haalt hoofdtabel van Wimbledon

Door: redactie

30/06/17 - 14u20

Alison Van Uytvanck (WTA 98) heeft zich geplaatst voor de hoofdtabel van Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen.

In de derde en laatste kwalificatieronde versloeg de 23-jarige Van Uytvanck, het tweede reekshoofd, de drie jaar oudere Française Myrtille Georges (WTA 230) in twee sets: 6-0 en 7-5 na 1 uur en 15 minuten. De enige Belgische vrouw in de kwalificaties staat zo voor de vierde keer op de hoofdtabel van Wimbledon. Haar beste resultaat behaalde ze in 2014 op het Londense gras, toen ze de tweede ronde bereikte. Op de hoofdtabel krijgt Van Uytvanck het gezelschap van Elise Mertens (WTA 56), Kirsten Flipkens (WTA 86), Yanina Wickmayer (WTA 95) en Maryna Zanevska (WTA 117).

Darcis, Van Uytvanck, Flipkens en Mertens dubbelen in Londen

Steve Darcis zal samen met de Fransman Benoit Paire deelnemen aan het dubbeltoernooi op Wimbledon. Het Frans-Belgische duo ontmoet in de openingsronde de Cyprioot Marcos Baghdatis en de Tunesiër Malek Jaziri. Dat is het resultaat van de loting van vrijdag.



Bij de vrouwen komt Alison Van Uytvanck in actie aan de zijde van de Chinese Shuai Peng. In de eerste ronde wacht een duel met de Amerikaanse Catherine Bellis en de Tsjechische Marketa Vondrousova.



Kirsten Flipkens vormt een tandem met de Indiase Sania Mirza, die in 2015 de dubbeltitel veroverde op het Londense gras. De dertiende reekshoofden botsen in de eerste ronde op de Japanse Naomi Osaka en de Chinese Shuai Zhang. Mirza was in het dubbelspel verder succesvol op de US Open (2015) en de Australian Open (2016), waar ze samen met de Zwitserse Martina Hingis de eindzege pakte.



Elise Mertens treedt ook aan in het dubbeltoernooi. De Leuvense staat samen met de Nederlandse Demi Schuurs tegenover het Canadees-Chinese duo Gabriela Dabrowski en Xifan Xu.