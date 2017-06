Elise Mertens meteen tegen Venus Williams

YP

Wimbledon Elise Mertens (WTA 65) krijgt in de eerste ronde van Wimbledon met Venus Williams (WTA 11) een stevige opponente tegenover zich, zo blijkt na de vandaag uitgevoerde loting. Het voormalige nummer één van de wereld won het grandslamtoernooi al vijf keer (2000, 2001, 2005, 2007, 2008).

Mertens keek Venus Williams al eenmaal in de ogen. Vorige maand moest ze op Roland Garros met 6-3 en 6-1 haar meerdere erkennen in de Amerikaanse.



Kirsten Flipkens (WTA 86), halvefinaliste in 2013, treft de Japanse Misaki Doi (WTA 55) in hun tweede onderlinge duel. In 2014 trok de Kempense aan het langste eind op het hardcourt van New Haven. De winnares van die partij ontmoet in de tweede ronde mogelijk Angelique Kerber (WTA 1), vorig jaar runner-up. Het topreekshoofd moet dan wel voorbij een kwalificatiespeelster geraken in de openingsronde.



Yanina Wickmayer (WTA 95) neemt het op tegen de Oekraïense Kateryna Bondarenko (WTA 111). Beide speelsters stonden al vijf keer tegenover elkaar, Bondarenko leidt met 3-2.



Maryna Zanevska (WTA 117) botst voor de eerste keer in haar carrière op de Britse Heather Watson (WTA 126).



Met Alison Van Uytvanck (WTA 98) kan zich nog een vijfde landgenote kwalificeren voor de hoofdtabel. Zij komt vandaag nog in actie in de derde en laatste kwalificatieronde.

Kerber kan in de halve finales de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 3) of de Deense Caroline Wozniacki (WTA 6) treffen. De andere theoretische halve finale is een treffen tussen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 5) en de Roemeense Simona Halep (WTA 2).



Titelverdedigster Serena Williams (WTA 4) is deze editie zoals bekend afwezig door haar zwangerschap.