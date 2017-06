De witte outfits zijn voor later: tennisbabes laten zich van beste kant zien op feestje voor aanvang van Wimbledon

TL

Cibulkova, Svitolina en Vekic. © kos.

Het is een traditie voor elke editie van Wimbledon: de tennissters die een feestje vieren en zich daarvoor piekfijn uitdossen. De 'WTA Pre-Wimbledon Party' vond plaats in 'The Roof Gardens', een poepchique bar in de Londense Kensington-wijk. Tennissters als Dominika Cibulkova, tweevoudig Wimbledon-winnares Petra Kvitova en Elina Svitolina lieten hun witte outfit nog even in de kast hangen en verschenen in hun galajurk op de paarse loper.