Bemelmans stoot door naar laatste kwalificatieronde

28/06/17 - 19u09 Bron: Belga

Ruben Bemelmans op archiefbeeld. © reuters.

Wimbledon Ruben Bemelmans (ATP 124) heeft zich op het derde grandslamtoernooi van het seizoen, Wimbledon, geplaatst voor de derde en laatste kwalificatieronde. In zijn tweede partij op het Londense gras klopte de Limburger de Fransman Mathias Bougue (ATP 149) na één uur en 46 minuten in drie sets (6-4, 3-6 en 6-3).

Bemelmans neemt het in die laatste kwalificatieronde op tegen de Oostenrijker Gerard Melzer (ATP 144). Die rekende in twee sets (7-5 en 6-2) af met de Taiwanees Ti Chen (ATP 209). In de eerste kwalificatieronde op Wimbledon versloeg Bemelmans een andere Fransman, Tristan Lamasine (ATP 196), in drie sets.



Voor Bemelmans was het zijn tweede ontmoeting met Bourgue. In april won de Fransman op de Challenger in Rennes in drie sets van de Limburger.



Steve Darcis (ATP 59) is in Londen rechtstreeks geplaatst voor de hoofdtabel. David Goffin (ATP 13) is er wegens zijn op Roland Garros opgelopen enkelblessure zoals bekend niet bij op het heilige Londense gras. Arthur De Greef (ATP 115) besliste om de kwalificaties niet af te werken en deel te nemen aan het Challengertoernooi in Milaan. Ook Joris De Loore (ATP 197) heeft zich trouwens kunnen plaatsen voor de laatste kwalificatieronde. De Loore rekende na één uur en 51 minuten in drie sets (3-6, 7-5 en 6-3) af met de Slovaak Jozef Kovalik (ATP 159). Voor Yannik Reuter (ATP 241) en Kimmer Coppejans (ATP 178) eindigde het toernooi in de eerste kwalificatieronde.



Bij de vrouwen zijn Elise Mertens (WTA 56), Kirsten Flipkens (WTA 86), Yanina Wickmayer (WTA 95) en Maryna Zanevska (WTA 117) rechtstreeks geplaatst voor de hoofdtabel.