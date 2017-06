Opnieuw zorgen voor Andy Murray: Brit zegt af voor demonstratiematch

Bewerkt door: PL

Minder dan een week voor de start van Wimbledon heeft Andy Murray afgezegd voor een demonstratiematch. De Britse nummer één van de wereld ondervindt te veel hinder van een heupblessure. Hij zou vandaag in actie komen tegen de Fransman Lucas Pouille op de Hurlingham Club in Londen.



Murray, tweevoudig winnaar van Wimbledon, wilde de partij spelen om meer ritme op gras op te doen. Dat mist hij enigszins, mede omdat hij vorige week op Queen's al in de eerste ronde werd uitgeschakeld. Vrijdag, drie dagen voor de start van Wimbledon, hoopt hij alsnog te spelen. Tot nu toe kent het jaar 2017 voor Murray de nodige tegenvallers. Eerder had hij last van een elleboogblessure en van griep.