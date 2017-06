Djokovic rekent ook in Wimbledon op Agassi

Bewerkt door: PL

Ex-tennisster Andre Agassi zal ook op Wimbledon tot de omkadering van Novak Djokovic behoren. Dat heeft het Servische nummer vier van de wereld vandaag op het ATP-toernooi van Eastbourne bevestigd.

"Hij zal zo lang blijven als ik in het toernooi ben", stelde de 30-jarige Djokovic, die een ongelukkig seizoen beleeft. Op Roland Garros deed hij al eens beroep op de diensten van Agassi, nadat hij begin mei afscheid had genomen van zijn coach en omkadering. De Serviër werd op het Parijse gravel in de kwartfinales uitgeschakeld door de Oostenrijker Dominic Thiem. In die fase van het toernooi was Agassi wegens privéredenen niet meer in de Franse hoofdstad. "Die acht of negen dagen die we samen op Roland Garros hebben doorgebracht, waren erg waardevol voor mij. Ik heb met hem kennisgemaakt en heb van hem geleerd."



In Eastbourne stoomt Djokovic zich deze week klaar voor Wimbledon, dat volgende week maandag van start gaat. De Serviër zal daarmee voor het eerst sinds 2010 een grastoernooi spelen tussen Roland Garros en Wimbledon. Djokovic won het grandslamtoernooi in Londen driemaal, in 2011, 2014 en 2015. Achtvoudig grandslamwinnaar Agassi stak de toernooizege in 1992 op zak. Vorig jaar sneuvelde Djokovic als topreekshoofd in de derde ronde (1/16de finales) tegen de Amerikaan Sam Querrey.