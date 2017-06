Kimmer Coppejans strandt in eerste kwalificatieronde, Ruben Bemelmans stoot door

Bewerkt door: MH

26/06/17 - 15u47 Bron: Belga

Kimmer Coppejans sneuvelt in de eerste kwalificatieronde op Wimbledon © photo news.

Kimmer Coppejans (ATP 178) heeft zich vandaag niet kunnen plaatsen voor de tweede kwalificatieronde op Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen.

Coppejans ging in de openingsronde van de kwalificaties in drie sets onderuit tegen de Oostenrijker Sebastian Ofner (ATP 215): 7-6 (7/4), 3-6 en 10-8 na 2 uur en 36 minuten.



Twaalfde reekshoofd Ruben Bemelmans (ATP 124) kende meer succes op de All England Tennis Club. De 29-jarige Bemelmans haalde het in drie sets van de Fransman Tristan Lamasine (ATP 196): 3-6, 6-3 en opnieuw 6-3 na 1 uur en 36 minuten. In de tweede van in totaal drie kwalificatierondes neemt hij het op tegen de winnaar van het duel tussen de 23-jarige Amerikaan Mitchell Krueger (ATP 188) en de Fransman Mathias Bourgue (ATP 149). Ook in het dubbelspel komt Bemelmans nog in actie.



Joris De Loore (ATP 197) en Yannick Reuter (ATP 241) zijn de overige twee Belgen in de kwalificaties van het mannentoernooi. De Loore moet de baan op tegen de Hongaar Attila Balazs (ATP 174) en Reuter kruist de degens met het Franse twintigste reekshoofd Paul-Henri Mathieu (ATP 138).



Darcis en De Greef op hoofdtabel

Steve Darcis (ATP 59) en Arthur De Greef (ATP 115) zijn in Londen rechtstreeks geplaatst voor de hoofdtabel. Als voorbereiding is Darcis deze week nog in Antalya aan de slag. In de tweede ronde neemt hij het op tegen de Spanjaard Fernando Verdasco (ATP 35). De Greef strandde vorige week in de kwartfinales van het Challengertoernooi in het Italiaanse Todi.