Kvitova haakt geblesseerd af in Eastbourne, Wimbledon voorlopig niet in gevaar

DM

26/06/17 - 15u06 Bron: Belga

© getty.

Petra Kvitova (WTA 12) moet met een buikspierblessure verstek geven voor het grastoernooi in het Engelse Eastbourne deze week. Dat maakten de organisatoren van het toernooi bekend. Kvitova hoopt zo haar kansen gaaf te houden om straks in Wimbledon een gooi te doen naar een derde eindoverwinning.

Kvitova maakte een maand geleden op Roland Garros haar rentree, nadat een inbreker zes maanden geleden in haar hand gestoken had met een mes. Afgelopen weekend won de 27-jarige Tsjechische nog het WTA-toernooi van Birmingham.



De tweevoudige Wimbledon-winnares hoopt tijdig fit te geraken voor Wimbledon, dat op maandag 3 juli van start gaat.



Ook Julia Görges (WTA 45) geeft forfait voor het Britse grastoernooi. De 28-jarige Duitse, zondag nog verliezend finaliste in Mallorca, verkiest een rustperiode van een week om zich op te laden voor Wimbledon.